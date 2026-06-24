Dulceida se convierte esta noche en el primer paso de ¡Salta! para cruzar el puente hacia los 50.000 euros

Dulceida será la protagonista inesperada del arranque del nuevo programa de ¡Salta!, esta noche tras El Hormiguero. La influencer se convertirá en la primera parada del recorrido hacia el gran premio de 50.000 euros, como parte de una pregunta clave que obligará a los concursantes a demostrar no solo conocimientos, sino también rapidez de decisión.

Los nuevos participantes se enfrentarán a una cuestión sobre el universo de Dulceida que marcará quién toma ventaja en el juego. El acierto no solo abre el camino del programa, sino que también determina quién asume el papel de controller, una posición decisiva desde la que se puede condicionar el avance del resto.

Manel Fuentes, versionando a Neil Armstrong, empieza el programa de esta noche asegurando que “esto es un pequeño paso para un concursante o un gran salto al vacío para el que falle”. Así, lo que va a comenzar como una simple pregunta sobre una de las influencers más conocidas del país será el primer gran filtro del concurso, marcando quién está realmente preparado para luchar por el premio final. ¡Descubre un avance en el vídeo!

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