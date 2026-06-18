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Capítulo 585 de Sueños de libertad; 18 de junio: Andrés propone una romántica cita a Valentina

El hijo de Damián y Valentina tratan de limar asperezas tras los días de tensión por las mentiras de Gabriel.

Andrés propone una romántica cita a Valentina

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Tasio y Damián se han enfrentado ante la insistencia del padre de los De la Reina de vender La Industrial para mejorar la oferta de Floral por los terrenos de Toledo.

Esta decisión ha abierto una crisis en la familia, Tasio no ha querido ceder e incluso ha confesado sentirse “un hijo de segunda”: ¿Cuál será la decisión final?

Mientras, Begoña se ha enfrentado a Gabriel tras descubrir la foto que su marido se hizo con Beatriz y Juanito y le ha pedido que no se aproveche de la “inocencia” de la niñera. ¿Descubrirá algún día la verdad que esconden?

Además, Begoña ha sustituido a Miguel en el dispensario. El hijo de Nieves está muy afectado por la triste situación familiar y no puede hacer su trabajo en condiciones. ¿Podrá perdonar a su madre?

¡La relación de Valentina y Andrés ha retomado el rumbo! El hijo de Damián ha sorprendido a la joven con una romántica propuesta que ha terminado en tierno beso.

En otro orden de cosas, Tasio ha contratado a Paula como operaria en la fábrica. La joven se ha mostrado muy agradecida ante esta nueva oportunidad que no ha hecho nada de gracia a Claudia, que ha sido testigo de este momento.

Además, Fina ha dicho adiós a la casa familiar para comenzar a vivir en su nueva casa. Damián se ha despedido lamentado no haberla protegido mejor, tal y como le prometió a su padre.

Finalmente, Nieves se ha mostrado desesperanzada cuando Luz le ha confesado que es muy probable que encuentren restos de morfina en el cuerpo de Alberto.

La enfermera se ha refugiado en Pablo, que ha continuado dándole fuerzas mientras se ha contenido a besarla. ¿Correrá peligro la vida de Nieves?

No te pierdas todo lo que pasará en los próximos capítulos de Sueños de libertad adelantándote a su emisión en atresplayer.

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