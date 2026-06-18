La familia Korhan se rompe en dos: ¿es la madre de Abidin la responsable de todo?

Convencido de que todo ha sido una trampa contra su familia, Halis ha acusado a sus enemigos de actuar movidos por el rencor y la venganza. Pero el momento más duro ha llegado cuando se ha dirigido a Abidin. El patriarca no consigue aceptar que el joven haya ocultado quién era mientras vivía bajo el techo de los Korhan y le ha recordado la confianza que depositó en él: "Te sentaste a mi mesa".

Abidin tampoco ha bajado la cabeza. Dolido por las acusaciones, le ha recordado que siempre estuvo al lado de la familia cuando más lo necesitaban y que arriesgó su vida en más de una ocasión por Ferit y Orhan. Lejos de acercar posturas, sus palabras solo han conseguido enfadar todavía más a Halis.

La situación se ha vuelto tan tensa que la gran señora ha tenido que intervenir para evitar que todo fuera a peor y ha exigido a los Korhan que abandonen la casa. Antes de marcharse, Halis ha dicho: "No os perdonaré tan fácilmente".

Sin embargo, Abidin ya no es el joven que obedecía sin rechistar. Cuando Halis estaba saliendo por la puerta, la gran señora le ha respondido: “Si ahora sales por esa puerta, es porque consideré que eras mi invitado. Pero para que lo sepas, es la última vez que sales por ella”.

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