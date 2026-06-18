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Capítulo 90

La familia Korhan se rompe en dos: ¿es la madre de Abidin la responsable de todo?

El patriarca de los Korhan se ha llevado una gran decepción al descubrir que su sobrino Abidin estaba moviendo los hilos para destruirlo junto a su madre, conocida por todos como la gran señora.

La familia Korhan se rompe en dos: ¿es la madre de Abidin la responsable de todo?

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Convencido de que todo ha sido una trampa contra su familia, Halis ha acusado a sus enemigos de actuar movidos por el rencor y la venganza. Pero el momento más duro ha llegado cuando se ha dirigido a Abidin. El patriarca no consigue aceptar que el joven haya ocultado quién era mientras vivía bajo el techo de los Korhan y le ha recordado la confianza que depositó en él: "Te sentaste a mi mesa".

Abidin tampoco ha bajado la cabeza. Dolido por las acusaciones, le ha recordado que siempre estuvo al lado de la familia cuando más lo necesitaban y que arriesgó su vida en más de una ocasión por Ferit y Orhan. Lejos de acercar posturas, sus palabras solo han conseguido enfadar todavía más a Halis.

La situación se ha vuelto tan tensa que la gran señora ha tenido que intervenir para evitar que todo fuera a peor y ha exigido a los Korhan que abandonen la casa. Antes de marcharse, Halis ha dicho: "No os perdonaré tan fácilmente".

Sin embargo, Abidin ya no es el joven que obedecía sin rechistar. Cuando Halis estaba saliendo por la puerta, la gran señora le ha respondido: “Si ahora sales por esa puerta, es porque consideré que eras mi invitado. Pero para que lo sepas, es la última vez que sales por ella”.

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