Capítulo 578 de Sueños de libertad; 9 de junio: Begoña vence a Gabriel mientras los Salazar se enfrentan a su peor momento

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Gabriel se ha visto obligado a renunciar a su puesto como directivo en París tras el chantaje de Begoña. No está dispuesto a que le denuncie por adulterio por lo que da marcha atrás en su decisión de abandonar Toledo.

Después, Begoña le ha entregado a Gabriel los negativos de sus fotos con María, aunque se queda con el más comprometido y se lo da Andrés en su sobre cerrado. Le pide que lo utilice si a ella le pasase algo.

Por otro lado, Damián recibe la llamada que tanto estaba esperando. Los franceses han aceptado su oferta por lo que los De la Reina podrán seguir en Toledo: en las instalaciones , en la perfumera y mantener el puesto de trabajo de sus empelados.

Por otro lado, Gabriel le ha contado a Beatriz que se no se marcharán a París y le da dinero para que desaparezca de su vida, sin embargo Beatriz le ha respondido que lo único que quiere es seguir a su lado. Gabriel no se fia de ella y entonces la niñera de Juanito

le ha entregado su certificado de matrimonio para que confíe en ella. ¿Qué hará Gabriel?

Tasio le ha entregado una carta a Claudia para Carmen, en el fondo sabe que conoce su paradero.

Fina ha anunciado a Marta que ha conseguido trabajo en un estudio de fotografía y ahora busca un apartamento para alquilar mientras Mabel y Salva por fin se han reonciliado.

Y el plato fuerte ha llegado al final. Don Agustín se ha presentadon con la Guardia Civil en casa de los Salazar para...¡detener a Nieves! La enfermera ha sido acusada de acabar con la vida de Alberto.

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