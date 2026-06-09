Beatriz entrega a Gabriel su certificado de matrimonio para demostrarle que puede confiar en ella: “No quiero tu dinero, te quiero a ti”

Gabriel le cuenta a Beatriz que finalmente no se marcharán a París, aunque le asegura que le dará su dinero para que desaparezca de su vida y se vaya a donde quiera.

Sin embargo, Beatriz no quiere irse a ningún lado y le dice que quiere quedarse junto a él y cuidando de Juanito.

“Creo que me deseas hasta el punto de perder el control y ese el motivo por el que me quieres lejos”, le dice Beatriz a lo que Gabriel le responde que no es eso si no que no confía en ella.

Entonces, Beatriz le entrega su certificado de matrimonio para demostrarle que puede confiar en ella. Así le dice que renuncia a llevarle ante la justicia y que espera que él tampoco la de denuncie ante la Guardia Civil por haber matado a Álvaro.

“No quiero tu dinero. Te quiero a ti”, le dice Beatriz a Gabriel mientras él se deja llevar y la besa con pasión.

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