Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 578

Fina, emocionada, cuenta a Marta que ha conseguido trabajo: “Al menos es de fotógrafa”

La joven le cuenta a su amada el motivo de su alegría.

Fina, emocionada, cuenta a Marta que ha conseguido trabajo: “Al menos es de fotógrafa”

Publicidad

La suerte está del lado de Fina, o al menos, de momento.

La joven no puede disimular su felicidad y le cuenta a Marta que ha conseguido un empleo y que no le pagan nada mal: “No es el trabajo de mi vida, pero al menos es de fotógrafa”, le cuenta.

La De la Reina se queda muy sorprendida porque su amada lo haya encontrado tan pronto, pero se alegra mucho por ella.

Marta también se queda muy sorprendida cuando ve que Fina está buscando piso pues es algo le entristece mucho. ¡No quiere ni un minuto separarse de ella!

“Déjame que sueñe un poco más con el hecho de vivimos juntas”, le dice mientras busca la mirada cómplice de Fina.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Fina, emocionada, cuenta a Marta que ha conseguido trabajo: “Al menos es de fotógrafa”

Fina, emocionada, cuenta a Marta que ha conseguido trabajo: “Al menos es de fotógrafa”

Cihan pierde la paciencia y obliga a Alya a meterse en su cama

Cihan pierde la paciencia y obliga a Alya a meterse en su cama

Ágata y Lola se estrenará el atresplayer el próximo 12 de julio

Ágata y Lola, la nueva serie de Antena 3, se estrenará en atresplayer el próximo 12 de julio

Una nueva vida
Capítulo 89

Seyran desafía a Ifakat con el respaldo de Halis: "Ahora mando yo"

Zerrin se prepara para casarse con Demir
Avance | En tierra lejana

Esta noche en En tierra lejana: Zerrin se prepara para casarse con Demir con el corazón roto

Sadakat da donde más duele a Cihan: "Tu obsesión por Alya va a destruirte"
En tierra lejana | Capítulo del 8 de junio

Sadakat da donde más duele a Cihan: "Tu obsesión por Alya va a destruirte"

Cihan ha ido al salón dispuesto a dejarle las cosas claras a su madre antes de que ella pudiera recriminarle nada. Sin embargo, Sadakat no se ha dejado intimidar y le ha plantado cara, decidida a abrirle los ojos sobre el peligro que corre la familia.

Demir impone sus crueles condiciones a Zerrin para la boda: "Vas a ir de blanco y vendrás conmigo"
En tierra lejana | Capítulo del 8 de junio

Demir impone sus crueles condiciones a Zerrin para la boda: "Vas a ir de blanco y vendrás conmigo"

El enemigo de los Albora se ha reunido con Fidan y Zerrin para avanzar en sus planes de venganza y cerrar los detalles de un matrimonio que solo busca hacer daño.

Alya esquiva las preguntas sobre sus sentimientos por Cihan, pero acaba delatándose con una teoría sobre el amor

Alya esquiva las preguntas sobre sus sentimientos por Cihan, pero acaba delatándose con una teoría sobre el amor

El mayor miedo de Cihan sale a la luz: "Estamos condenados a perder lo que amamos"

El mayor miedo de Cihan sale a la luz: "Estamos condenados a perder lo que amamos"

Cihan hace creer a Alya que su declaración de amor fue una farsa: "Hasta el juez se lo creyó"

Cihan hace creer a Alya que su declaración de amor fue una farsa: "Hasta el juez se lo creyó"

Publicidad