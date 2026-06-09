Fina, emocionada, cuenta a Marta que ha conseguido trabajo: “Al menos es de fotógrafa”

La suerte está del lado de Fina, o al menos, de momento.

La joven no puede disimular su felicidad y le cuenta a Marta que ha conseguido un empleo y que no le pagan nada mal: “No es el trabajo de mi vida, pero al menos es de fotógrafa”, le cuenta.

La De la Reina se queda muy sorprendida porque su amada lo haya encontrado tan pronto, pero se alegra mucho por ella.

Marta también se queda muy sorprendida cuando ve que Fina está buscando piso pues es algo le entristece mucho. ¡No quiere ni un minuto separarse de ella!

“Déjame que sueñe un poco más con el hecho de vivimos juntas”, le dice mientras busca la mirada cómplice de Fina.

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