Tasio le ofrece dinero a Paula tras su despido, pero ella lo rechaza: “¿No te basta con lo que me has hecho ya?”

Paula se marcha de la casa grande. La han despedido tras su aventura con Tasio.

La joven está a punto de irse cuando Tasio aparece por sorpresa en la cocina.El De la Reina le confiesa que Carmen le ha abandonado y que está desesperado por encontrarla.

Después, le pregunta que dónde va a vivir y que se preocupa por ella tanto que hasta le ofrece dinero para que tenga una ayuda en su nueva vida, pero Paula no se lo toma bien.

“Qué quieres comprar la poca dignidad que me queda?”, le dice ella ofendida añadiendo que su quiere ayudarla lo mejor es que se vaya de su vida cuando antes.

¿Será esta la última vez que Paula y Tasio vuelven a verse o sus caminos volverán a cruzarse?

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