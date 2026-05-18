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Capítulo 562

“¿Fina, eres tú?”: Claudia, emocionada al ver de nuevo a su gran amiga

La joven ha vuelto a la fábrica y se va reencontrado con sus compañeros y amigos.

“¿Fina, eres tú?”: Claudia, emocionada al ver de nuevo a su gran amiga

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Fina por fin ha vuelto a Toledo y a Perfumerías Brossard-De la Reina donde trabajó como dependienta y donde fue tan feliz.

Allí conoció a Marta, el amor de su vida y a Carmen y Fina, que rápidamente se convirtieron en sus grandes amigas. ¡Cómo nos encantaban las aventuras de nuestras chicas de la tienda!

Fina, tras su esperado reencuentro con Marta y volver a ver a Digna, que es como su madre, le toca el turno a Claudia.

La joven espera a su amiga en la habitación para darle una sorpresa protagonizando un divertido momento.

“¿No vas a saludar a una vieja amiga?”, le dice la fotógrafa mientras Claudia no puede disimular su emoción y alegría al volver a ver a su gran amiga. ¡Momentazo!

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