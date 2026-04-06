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Capítulo 533

Carmen se reencuentra con David, su ex, en la fábrica y él le promete que no volverá a intentar nada con ella

Lo último que se esperaba la mujer de Tasio era encontrarse con su expareja en la colonia.

Carmen se reencuentra con David, su ex, en la fábrica y él le promete que no volverá a intentar nada con ella

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María Sicilia Fernández | Julia Zapata López
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Carmen no está pasando por un buen momento sentimental junto a Tasio y encontrarse de repente a David, su exnovio, le ha dejado descolocada.

La joven no se podía creer lo que estaban viendo sus ojos y rápidamente ha acudido hacia él para preguntarle qué hacía allí, a lo que su expareja le ha contestado que solo estaba haciendo obras en la casa cuna y que Claudia le había contratado.

Ante la mirada confusa de Carmen, David le ha dejado claro que no ha venido a buscarla y que si va a estar incómoda incluso puede rechazar el trabajo, pero la mujer de Tasio ha negado la propuesta diciendo que no le molesta su presencia. Lo único que espera es que aquel beso no vuelva a repetirse.

Además, David ha aprovechado este espontáneo reencuentro para decirle que lo único que quiere es que ella sea feliz: “Me alegra saber que tienes un marido que te trata como una reina”.

Estas últimas palabras han dejado a Carmen sin palabras. ¿Le contará la realidad de su matrimonio con el hijo de Damián?

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