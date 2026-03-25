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Capítulo 526 de Sueños de libertad; 25 de marzo: Gabriel empieza a perder la partida en su particular guerra contra su familia

El De la Reina se queda sin palabras ante las últimas noticias de Brossard.

Capítulo 526 de Sueños de libertad; 25 de marzo: Gabriel empieza a perder la partida en su particular guerra contra su familia

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María Sicilia Fernández | Julia Zapata López
Publicado:

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Las chicas han dado un paso más en su lucha por la igualdad salarial y han presentado ante Pablo las firmas que expresan esta injusticia. Sin embargo, el director financiero solo ha ofrecido recompensarlas con horas libres. ¿Aceptarán?

El patriarca de los Salazar también le ha confesado a Nieves que Marisol era su amante y la reacción de la enfermera nos ha roto el corazón. ¿Será este el final de su matrimonio!

Además, la enfermera ha acudido a Damián en busca de respuestas sobre el affaire de su marido con Marisol, pero el fundador de la perfumería

Por otro lado, Cloe y Valentina se han consolado mutuamente tras sus respectivos desencuentros. La francesa sigue sin asimilar su ruptura con Marta y la dependienta se ha desahogado tras el percance durante su cita con Andrés.

En otro orden de cosas, el relanzamiento de ‘Flor Divina‘ ya es una realidad. Brossard ha aceptado volver a producir el mítico perfume y Marta no ha dudado en restregárselo a Gabriel, que ha hecho una inquietante llamada que puede cambiar su futuro y el de Damián.

No te pierdas nada de Sueños de libertad de lunes a viernes en Antena 3 o vuelve a disfrutar de todos sus capítulos en atresplayer.

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