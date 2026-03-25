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Capítulo 526

“Es su cómplice”: Nieves reprocha a Damián que no despidiese a Marisol al saber que era la amante de Pablo

La madre de los Salazar ha acudido a la casa De la Reina buscando respuestas sobre la aventura amorosa de su marido con Marisol.

“Es su cómplice”: Nieves reprocha a Damián que no despidiese a Marisol al saber que era la amante de Pablo

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Julia Zapata López | María Sicilia Fernández
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Después de conocer que Marisol fue la amante de Pablo en Tarragona, Nieves ha ido a la casa de Damián para preguntarle por qué la contrató. La enfermera cree que el fundador de la perfumería es cómplice de este affaire, pero el patriarca de los De la Reina se ha defendido, ¡fue Tasio quien, ajeno a ello, la contrató!

Nieves ha continuado con su interrogatorio y le ha preguntado si fue Pablo quien le pidió a la joven que viniera a Toledo, pero Damián ha sido contundente: “Me confesó que si vino a Tarragona fue para zanjar su relación”. Una respuesta que no ha tranquilizado a la mujer de Pablo.

La enfermera está muy dolida y no ha dudado en confesarle a Damián que este es el golpe más duro de su vida. Nieves sabe que esta confesión va a marcar un antes y un después en su matrimonio y en su familia: “Lo ha roto todo”.

Y aunque el patriarca de los De la Reina ha intentado defender a su amigo, solo ha conseguido que Nieves le lanzara una dura reprimenda, acusándole de ser cómplice de esta aventura: “¿Qué pensaría su mujer si supiera que has estado ocultando algo así?”.

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