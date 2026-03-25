Cloe busca consuelo en Valentina tras su ruptura: “Marta me ha desarmado por completo”

Tras su ruptura con Marta,Cloe está destrozada y se ha refugiado en Valentina. Aunque su amiga ha tratado de consolarla, a la francesa le duele tener que estar cerca de la joven y no poder estar con ella: “Es como tener mi fracaso delante y recordármelo a todas las horas”, le ha confesado.

Sin embargo, Cloe no era la única que tiene la cabeza hecha un lío. La nueva dependienta le ha contado todo sobre su cita con Andrés, incluido el bloqueo que tuvo tras conocer que el hijo de Damián había hecho la carrera de militar en la misma escuela que su novio.

Valentina también le ha confesado a la francesa que Andrés, ajeno al motivo de la reacción de la joven, se ha disculpado con ella, pero ella no le ha contado la razón real por la que terminó su cita con él.

Cloe ha bañado en elogios al hijo de Damián y ha animado a su amiga a contarle la verdad, pero Valentina se resiste: tiene pánico de que Andrés conozca a Rodrigo y prefiere cortar cualquier relación con él a que sepa la verdad. ¿Se armará de valor y le contará todo sobre su pasado?