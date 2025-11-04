Cloe llega a la colonia y compra en la tienda... ¡sin que nadie sepa que es de Brossard!

Cloe ha llegado a la colonia sin presentarse aun como la enviada de Brossard en España.

La francesa, después de hablar con Pelayo y Marta, ha ido derecha a la tienda de perfumes y ha preguntado por Pasión Oculta.

“Se nota que es un perfumen para los nuevos tiempos”, ha sentenciado Cloe.

Gema y Claudia la han atendido lo mejor posible, y parece que han dejado impresionada a la nueva ejecutiva, quien les ha felicitado por su atención.

La francesa ha revisado todos los perfumes y cómo tenían las chicas ordenada la tienda... ¿tiene pensado hacer algún cambio?