Capítulo 429
Cloe llega a la colonia y compra en la tienda... ¡sin que nadie sepa que es de Brossard!
La nueva representante de la compañía francesa en España se presenta en Toledo, pero sin revelar aun su identidad.
Cloe ha llegado a la colonia sin presentarse aun como la enviada de Brossard en España.
La francesa, después de hablar con Pelayo y Marta, ha ido derecha a la tienda de perfumes y ha preguntado por Pasión Oculta.
“Se nota que es un perfumen para los nuevos tiempos”, ha sentenciado Cloe.
Gema y Claudia la han atendido lo mejor posible, y parece que han dejado impresionada a la nueva ejecutiva, quien les ha felicitado por su atención.
La francesa ha revisado todos los perfumes y cómo tenían las chicas ordenada la tienda... ¿tiene pensado hacer algún cambio?
