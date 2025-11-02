Nancho Novo habla sobre la trama entre Damián y Gabriel: "Me mosquea que no se dé cuenta de que tiene al enemigo en casa"

Nancho Novo nos ha hablado de la relación de su personaje, Damián de la Reina con su sobrino Gabriel, Oriol Tarrasón.

"Lo que me mosquea de este hombre, es que no se dé cuenta con lo listo que es", así comenzaba el intérprete a contarnos el conflicto entre ambos.

Desde el principio, Gabriel se ha posicionado para "arruinarle la vida", pero eso el patriarca aun no lo sabe. De hecho, ha metido al enemigo en casa. Sin embargo, la audiencia sí es consciente de lo que está pasando... ¿Cuándo lo descubrirá Damián?

"Es una trama que me va a traer muchos quebraderos de cabeza"

Damián no sabe que su sobrino ha hecho todo lo posible por fastidiar a la familia, de hecho, por su culpa han perdido la empresa a manos de Brossard.

El actor explica que, Damián va a tardar en darse cuenta... ¡Solo Andrés tendrá la mosca detrás de la oreja!

También nos ha hablado de cómo es grabar en una localización como Toledo, y como es grabar en exteriores.

