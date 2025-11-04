Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 429

Cloe conoce a Tasio y le comunica la primera decisión de Brossard: “Vamos a buscar otro director para la fábrica”

Tasio seguirá en funciones en la directiva, pero Brossard quiere otro perfil en la dirección. ¿Quién será?

Cloe se ha presentado en el despacho de Tasio y le ha contado quién es y lo que ha venido a hacer a España.

¡Tasio se ha quedado de piedra!

En una conversación ella le ha tanteado sobre su carrera y él se ha dado cuenta... ¡Pero ha pasado la prueba, le ha sido sincero!

Sin embargo, Cloe ha cambiado el tono rápido, le ha comentado que ella no quiere ser “enemiga de nadie”, aunque Brossard va a tomar medidas.

La primera medida se la ha comunicado a él: el cese de Tasio como director de la empresa. Ha alegado que Antoine Brossard quiere otro perfil de directivo, pero que aguantará su cargo en funciones... ¡Tasio se ha quedado helado!

¿Qué pasará ahora?

Series

