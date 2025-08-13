Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 371

Don Pedro amenaza a José, el padre biológico de Cristina, ¡le exige que se marche de la su vida para siempre!

El empresario vuelve a ver al que fue la pareja de su hermana casi 30 años después.

Don Pedro amenaza a José, el padre biológico de Cristina, ¡le exige que se marche de la su vida para siempre!

Don Pedro sabe que José, el padre biológico de Cristina, está en Toledo. Él fue el que provocó que el hombre abandonase a su hermana Irene cuando estaba embarazada y se alejase de ella.

Sin embargo, José, aunque en la sombra, siempre estuvo cerca de su hija Cristina. Empezó a trabajar como portero en la casa de sus padres adoptivos, aunque nunca pudo decirle a la joven quien era en realidad.

Tras muchos años de ausencia, José quiere recuperar el tiempo perdido con su hija contándole la verdad. Se acerca a ella, pero finalmente no se atreve a contárselo por miedo al rechazo.

Mientras tanto, don Pedro da con él y le deja las cosas claras: debe alejarse de su sobrina para siempre. También deberá abandonar la casa de los Ricarte y no volver a aparecer por ahí nunca más.

“No voy a irme y dejar todo atrás. Otra vez no”, le dice José, pero don Pedro le amenaza. Si no lo hace, tendrá que atenerse a las consecuencias. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar don Pedro?

