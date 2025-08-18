Resumen
Capítulo 373 de Sueños de libertad; 18 de agosto: regresa la peor pesadilla de Fina, Santiago ha escapado de la cárcel
El que fuera su agresor ha regresado en el capítulo de hoy, y parece que quiere buscar venganza.
Publicidad
En el capítulo de hoy hemos visto como...
Luz ha hablado con el corazón en la mano. En una conversación íntima con Begoña, le ha lanzado una pregunta que ha resonado con fuerza: “Pero si te gusta, ¿crees que merece la pena correr el riesgo de perderlo solo por miedo?”. Gabriel, por su parte, ha respondido con naturalidad al creciente acercamiento entre ellos: “¿Qué te parecen esas tres cosas en ese mismo orden?”, ha propuesto, tras una tímida invitación de Begoña a dar un paseo, cenar o ir al cine.
En otro frente, Teo ha encontrado el valor que antes no tenía, y se ha enfrentado a su acosador: “He aprovechado una de sus embestidas para desequilibrarlo y movilizarlo en el suelo. Ha hecho el ridículo delante de todos”, ha contado orgulloso. Su gesto ha sido posible, en parte, gracias al apoyo de Raúl, aunque Gema le ha recordado con firmeza: “La violencia no es la enseñanza que quiero para mi hijo”.
Damián ha abierto una herida profunda al revelar a Irene la verdad más temida: que fue su hermano Pedro quien, años atrás, obligó a José a abandonarla cuando estaba embarazada de Cristina. “¿Has sido tú quien me ha destrozado la vida?”, le ha preguntado Irene, rota. Don Pedro ha intentado negarlo todo: “Lo único que quiere Damián es distanciarte de mí y meterte en su cama”. Pero Irene, con los ojos empañados, ha respondido con una bofetada.
Mientras tanto, Andrés aún sigue atrapado en sus sentimientos hacia Begoña. “¿Qué quieres que haga? Yo no decido lo que siento, y lo que siento es…”, le ha dicho a María, antes de que esta moviese la pierna. algo aparentemente pequeño, pero profundamente simbólico: María ha movido la pierna. Ha sido un gesto imperceptible para Andrés, perdido entre sus propias tormentas emocionales.
Pero lo más inquietante ha sido sin duda el regreso del horror: Santiago ha salido de la cárcel. El silencio ha invadido la casa cuando Fina ha visto que volvía a enfrentarse a su peor pesadilla. ¿Qué va a pasar ahora?
Publicidad