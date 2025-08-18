Antena 3 LogoAntena3
Irene se enfrenta a don Pedro y le da el bofetón: “Yo ya no soy tu familia”

El escándalo estalla en la familia de los Carpena tras un tenso enfrentamiento entre Irene y don Pedro: sabe que ha sido él quien le ha fastidiado su felicidad.

Irene se ha enfrentado finalmente a don Pedro tras sospechar de su implicación en la desaparición de José Gutiérrez, el padre biológico de Irene.

La acusación ha sido directa y sin rodeos: “¿has tenido algo que ver con que se marchara cuando éramos novios y yo estaba embarazada?”. Ante la evasiva de don Pedro, la tensión ha escalado hasta el punto en el que Irene, entre lágrimas y rabia, le ha abofeteado.

Don Pedro ha intentado excusarse asegurando que solo buscaba protegerla. Pero Irene ha dejado claro que ya no cree en sus palabras: “Siempre pensé que lo hacías para cuidarme, pero ahora veo que jamás me has querido”.

Y ha rematado con una frase que ha marcado un antes y un después: “Yo ya no soy tu familia”.

¿Qué va a pasar entre ellos?

Series

