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¿Recuerdas cómo fue el final de los protagonistas de El tiempo entre costuras?

Sira Quiroga nos hizo vivir intensas aventuras junto a Ramiro Arribas, Marcus Logan, Félix Aranda o sus padres Dolores y Gonzalo, pero ¿sabes cómo terminaron sus aventuras en El tiempo entre costuras?

¿Recuerdas cómo fue el final de los protagonistas de El tiempo entre costuras?

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La costurera del Madrid de la Guerra Civil que se convirtió en espía nos hizo emocionarnos en cada capítulo de El tiempo entre costuras. Sira Quiroga regresará a nuestra vida en la segunda parte del éxito de María Dueñas en la que volveremos a verla junto a muchos de los protagonistas de la serie, ¿recuerdas cómo terminaron sus aventuras?

Dolores, la madre de Sira pudo huir a Tánger gracias a la ayuda de Marcus Logan en plena Guerra Civil española. Allí ayudaría a su hija en las labores de costura en el taller.

Su padre, Gonzalo Alvarado, se ganó el cariño de Sira a pesar de no haberla reconocido como hija en un principio. Al final de la serie, Sira decide confesar a su padre su trabajo como espía con los servicios secretos británicos.

Ramiro Arribas, el embaucador que la dejó arruinada en Tetuán apareció muerto ante los ojos de Sira, pero ¿fue realmente ese el final del hombre que la partió en corazón?

Félix Aranda, el mejor amigo de Sira y la persona que la ayudó con modales para formar parte de la alta sociedad se queda en Tetuán viviendo su doble vida junto a una madre autoritaria.

Y Marcus y Sira se sinceraron sobre su faceta como espías para dar comienzo a una bonita historia de amor.

Todos estos personajes volverán para hacernos vibrar en Sira, la nueva serie de Antena 3 que podrás disfrutar también en atresplayer, ¿con qué nuevas aventuras nos emocionarán?

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