Zeynep continúa buscando la verdad sobre Kader en El Secreto: nuevos capítulos lunes y martes y después, En tierra lejana

La nueva serie turca ha llegado pisando fuerte a Antena 3. El Secreto se convierte en el mejor estreno de ficción en más de un año en las cadenas privadas.

La gran apuesta turca ha dado el salto al prime time por todo lo alto y ha arrasado al convetirse en lo más visto de la noche, alcanzando un 12,5% de cuota y reuniendo una media de 1,1 millones de seguidores.

El cumpleaños de Hayal se conviertirá en una oportunidad para que Zeynep avance en su búsqueda de la verdad sobre el padre de Kader. Tras descubrir un móvil escondido, sospecha que el verdadero padre está entre los invitados y decide recoger muestras de ADN para investigar por su cuenta. Mientras tanto, Berrak, permanece en coma, dejando a Serhat sumido en el sufrimiento.

¿Qué pasará? ¿Conseguirá Zeynep descubrir la identidad del padre de Kader? No te pierdas, el lunes y martes a las 23.00 horas, nuevos capítulos de El secreto. Y después, tienes tu cita habitual con En tierra lejana. ¡Se viene una doble sesión de ficciones turcas a Antena 3! ¡Os esperamos!

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