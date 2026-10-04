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El secreto | Capítulo 5

Serhat pide el divorcio a Berrak tras despertar del coma: la reacción de ella lo dice todo

El empresario hotelero no ha esperado ni un solo día para pedirle el divorcio a su mujer, en cuanto ha podido le ha enviado a su abogado.

Serhat pide el divorcio a Berrak tras despertar del coma: la reacción de ella lo dice todo

Serhat pide el divorcio a Berrak tras despertar del coma: la reacción de ella lo dice todo

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Menuda sorpresa se ha llevado Berrak cuando ha visto entrar al abogado de Serhat en su habitación. Después de todo lo ocurrido, esperaba recibir la visita de su familia, pero lo que no imaginaba era encontrarse con los papeles del divorcio apenas 15 días después del accidente.

Cuando se ha puesto a leerlos, Berrak se ha fijado en la fecha. Serhat ya había firmado los documentos y había tomado la decisión de poner fin a su matrimonio mientras ella estaba en coma.

Serhat sabe desde el día del accidente que Berrak lo engañó y que Kader es fruto de su relación con otro hombre. Desde entonces, tiene claro que no quiere continuar con un matrimonio basado en una mentira.

Después de todo lo ocurrido, Berrak tendrá que decidir si acepta la decisión de Serhat o intenta evitar que su matrimonio termine. ¿Qué decisión tomará?

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