Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El secreto | Capítulo 5

“Sal de mi vida para siempre”: Serhat se muestra implacable con Berrak

El empresario no quiere volver a saber nada de su mujer después de descubrir su traición y sus mentiras.

“Sal de mi vida para siempre”: Serhat se muestra implacable con Berrak

“Sal de mi vida para siempre”: Serhat se muestra implacable con Berrak

Publicidad

Patri Bea
Patri Bea
Publicado:

Berrak ha despertado del coma y sus hijas no pueden estar más felices por ello. Sin embargo, la sensación y los sentimientos de Serhat son muy diferentes a los de las pequeñas. Para él, su mujer ya es solo una mentirosa que lo ha traicionado y le ha destrozado la vida.

Después de que sus hijas y su madre visitasen a Berrak, Serhat se armó de fuerza y endereza para entrar a la habitación y dejarle claro a su mujer que su matrimonio había terminado y que ya solo sentía por ella desprecio y decepción.

“Te miro y no veo nada. No hay palabras para describir todo lo que yo he sufrido”, ha comenzado explicando Serhat. “Antes se me derretía el corazón solo con verte, ahora me dan náuseas”, le ha dicho claramente.

“¿Cómo tuviste una hija en secreto y luego la abandonaste?”. Ella le pide perdón entre lágrimas y le pide otra oportunidad, pero él le deja claro que lo ha arruinado todo.

Serhat intenta que su mujer le desvele quién es el padre de Kader, pero Berrak asegura que no se lo dirá jamás. ¿Conseguirá averiguarlo por sus propios medios?

El regalo de Ilkim despierta el recuerdo más triste de Kader

El regalo de Ilkim despierta el recuerdo más triste de Kader

Antena 3 » Series » El Secreto

Publicidad

Series

“Sal de mi vida para siempre”: Serhat se muestra implacable con Berrak

“Sal de mi vida para siempre”: Serhat se muestra implacable con Berrak

Zeynep señala a Cihan delante de todos y lo acusa de maltratar a Azra: "Creo a mi hermano"

Zeynep señala a Cihan delante de todos y lo acusa de maltratar a Azra: "Creo a mi hermano"

Lucía encuentra la clave para el negocio: “Para ganar, a veces hay que arriesgar”

Lucía encuentra la clave para el negocio: “Para ganar, a veces hay que arriesgar”

Dolores se enfrenta a Tristán tras descubrir su beso con Lucía: “Quiero que te vayas”
Mejores momentos | Capítulo 3

Dolores se enfrenta a Tristán tras descubrir su beso con Lucía: “Quiero que te vayas”

En exclusiva: descubre la carta inédita de María a Manuel antes del estreno de la segunda temporada de Entre tierras
Contenido adicional

En exclusiva: descubre la carta inédita de María a Manuel antes del estreno de la segunda temporada de Entre tierras

Fina y Bianca en el capítulo 664 de Sueños de libertad
Semana del 5 al 9 de octubre

Avance semanal de Sueños de libertad: Fina se olvida de Marta y cae en la tentación con... ¡Bianca! 

Fina y Bianca volverán a besarse, un beso del que será testigo Marta. Poco después, la fotógrafa y la argentina se dejarán llevar por la pasión.

“Lo recuerdo todo”: Berrak se prepara para enfrentarse a Serhat esta noche en El secreto
El secreto | Avance

“Lo recuerdo todo”: Berrak se prepara para enfrentarse a Serhat esta noche en El secreto

Berrak despierta en el hospital y, cuando los médicos le preguntan qué recuerda del accidente, las imágenes vuelven a su cabeza. Ahora, deberá enfrentarse a las preguntas de su marido. ¿Será capaz de traicionar a su amante?

Begoña

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel presiona a Begoña para descubrir el 'topo' de la empresa

"Ha sido un aprendizaje brutal": Carlota Baró nos confiesa qué se lleva de Renata

"Ha sido un aprendizaje brutal": Carlota Baró nos confiesa qué se lleva de Renata

Así son Nicolás y Manuela: los hijos por los que se desvive María en la segunda temporada de Entre tierras

Así son Nicolás y Manuela: los hijos por los que se desvive María en la segunda temporada de Entre tierras

Publicidad