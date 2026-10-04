“Sal de mi vida para siempre”: Serhat se muestra implacable con Berrak

Berrak ha despertado del coma y sus hijas no pueden estar más felices por ello. Sin embargo, la sensación y los sentimientos de Serhat son muy diferentes a los de las pequeñas. Para él, su mujer ya es solo una mentirosa que lo ha traicionado y le ha destrozado la vida.

Después de que sus hijas y su madre visitasen a Berrak, Serhat se armó de fuerza y endereza para entrar a la habitación y dejarle claro a su mujer que su matrimonio había terminado y que ya solo sentía por ella desprecio y decepción.

“Te miro y no veo nada. No hay palabras para describir todo lo que yo he sufrido”, ha comenzado explicando Serhat. “Antes se me derretía el corazón solo con verte, ahora me dan náuseas”, le ha dicho claramente.

“¿Cómo tuviste una hija en secreto y luego la abandonaste?”. Ella le pide perdón entre lágrimas y le pide otra oportunidad, pero él le deja claro que lo ha arruinado todo.

Serhat intenta que su mujer le desvele quién es el padre de Kader, pero Berrak asegura que no se lo dirá jamás. ¿Conseguirá averiguarlo por sus propios medios?