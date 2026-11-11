El secreto | Capítulo 10
“No podemos soportar lo que nos has hecho”: Hayal e Ilkim aterrorizan a Berrak con una macabra venganza
Las dos han preparado una macabra venganza para hacer sufrir a su madre: han fingido haberse tomado un montón de pastillas y le han enviado un mensaje que la ha aterrorizado.
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“No podemos soportar lo que nos has hecho. Hasta nunca”, le han escrito. Berrak, asustada, ha corrido al salón en busca de sus hijas. Allí las ha encontrado aparentemente inconscientes, convencida de que habían cumplido la terrible amenaza del mensaje.
Sin embargo, todo era una actuación. Cuando Berrak ya estaba aterrorizada, Hayal e Ilkim no han podido contener la risa y le han confesado que solo querían vengarse de ella por todo lo que había hecho.
Serhat y Zeynep han aparecido justo después y él se ha enfadado muchísimo al descubrir lo que habían hecho sus hijas. “¿Se os ha ocurrido hacer algo tan horrible?”, les ha reprochado antes de mandarlas a su habitación.
Las niñas, lejos de arrepentirse, han defendido su venganza: “Era para vengarnos de mamá”. Berrak, por su parte, ha aprovechado el momento para enfrentarse a Serhat y reprocharle que haya contado a sus hijas toda la verdad sobre Kader.
La discusión ha terminado salpicando también a Zeynep. Berrak la ha acusado de estar interfiriendo en su matrimonio y ha dejado claro que sigue considerándose la señora de la casa: “Soy la dueña de esta casa y su esposa”.
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