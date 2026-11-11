En tierra lejana | 10 de noviembre
Boran reniega de Sahin y Zerrin y les reprocha su lealtad a Ecmel: “No sois mis hermanos"
Su rabia también se vuelve contra Nare cuando descubre que se ha casado con el hijo de su enemigo, pero Cihan le recuerda que Sahin llegó a dispararse al conocer los planes de su padre.
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Aunque Cihan le ha recordado que Sahin y Zerrin son sus hermanos y no sus enemigos, Boran se ha negado a considerarlos como tal. Ambos son hijos del hombre que intentó matarlo y, a su juicio, eso basta para no perdonarlos.
La tensión ha aumentado cuando ha descubierto que Nare se casó con Sahin. Decepcionado, también la ha acusado de ponerse del lado de sus enemigos.
Ante la actitud de Boran, Cihan ha intentado hacerle entrar en razón. Le ha recordado que sus hermanos lo quieren y le ha explicado que cuando Sahin descubrió que su padre había ordenado matarlo, se disparó por la vergüenza y el dolor que sentía.
A pesar de todo, Boran ha renegado de ellos, dejando claro que no los considera sus hermanos.
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