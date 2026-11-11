Boran reniega de Sahin y Zerrin y les reprocha su lealtad a Ecmel: “No sois mis hermanos"

Aunque Cihan le ha recordado que Sahin y Zerrin son sus hermanos y no sus enemigos, Boran se ha negado a considerarlos como tal. Ambos son hijos del hombre que intentó matarlo y, a su juicio, eso basta para no perdonarlos.

La tensión ha aumentado cuando ha descubierto que Nare se casó con Sahin. Decepcionado, también la ha acusado de ponerse del lado de sus enemigos.

Ante la actitud de Boran, Cihan ha intentado hacerle entrar en razón. Le ha recordado que sus hermanos lo quieren y le ha explicado que cuando Sahin descubrió que su padre había ordenado matarlo, se disparó por la vergüenza y el dolor que sentía.

A pesar de todo, Boran ha renegado de ellos, dejando claro que no los considera sus hermanos.