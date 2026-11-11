El juez deniega el divorcio de Alya y Cihan al descubrir que siguen enamorados: ¡sus miradas les delatan!

Alya y Cihan han comparecido ante el juez para formalizar su divorcio de mutuo acuerdo. Ambos han confirmado que han firmado el convenio por voluntad propia y sin sufrir coacciones. Sin embargo, al explicar los motivos de su separación, han tenido que fingir que ya no sienten nada el uno por el otro.

Alya ha asegurado que ya no congenian, que se hacen el vacío y que solo consiguen sacarse de quicio. Cihan ha respaldado sus palabras y ha afirmado que tampoco la quiere. Sin embargo, sus miradas de complicidad mientras mentían no han pasado desapercibidas para el juez.

El magistrado ha recordado entonces las anteriores declaraciones de Cihan, en las que describió a Alya como una esposa extraordinaria, una madre compasiva y una mujer valiente, y reconoció que quería seguir casado con ella.

Ante las contradicciones, el juez ha cuestionado que su matrimonio se haya vuelto insostenible en tan poco tiempo. Ni siquiera las insistencias de Sadakat para que les concediera el divorcio han cambiado su decisión. Finalmente, ha desestimado la demanda y Alya y Cihan no han conseguido divorciarse.