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El secreto | Capítulo 9

Hayal e Ilkim descubren por Serhat que Kader es su hermana: ¡Berrak se queda sin escapatoria!

Las chicas han descubierto que Kader es su hermana y que Berrak la dio en adopción cuando nació. La confesión ha provocado el enfado de las dos, que no han podido perdonar a sus padres todo lo que han ocultado.

Hayal e Ilkim descubren por Serhat que Kader es su hermana: ¡Berrak se queda sin escapatoria!

Hayal e Ilkim descubren por Serhat que Kader es su hermana: ¡Berrak se queda sin escapatoria!

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Serhat ha terminado contando a sus hijas la verdad sobre Kader: “Vuestra madre la dio en adopción cuando nació”. Hayal e Ilkim no entienden cómo Berrak fue capaz de hacer algo así.

Entonces, Hayal ha recordado lo ocurrido semanas atrás, cuando encontró una carta de su madre en la que hablaba de su infidelidad. En aquel momento, Serhat intentó protegerla y negó que Berrak lo hubiera engañado. Ahora, después de todo lo que ha salido a la luz, las piezas han empezado a encajar.

Berrak ha intentado justificarse ante sus hijas, pero ellas no han querido aceptar sus explicaciones. “Si no querías que se enfadaran, ¿por qué se lo cuentas ahora?”, le ha preguntado, dejando claro que no entiende por qué Serhat ha decidido revelar la verdad en este momento.

Serhat ha reconocido que ha sido ella quien le ha obligado a hacerlo. Mientras Hayal e Ilkim intentaban asimilar que Kader es su hermana, Berrak ha vuelto a ponerse en el papel de víctima y el empresario no ha podido contenerse más.

Al ver a sus hijas tan dolidas, Serhat ha defendido que todo lo que ha hecho ha sido pensando en ellas. Después, al culpar Berrak a la pequeña Kader de destruir su familia, Zeynep la ha puesto en su sitio: “Tú has destruido a tu familia y a tus hijas. Eres culpable del dolor de las niñas y de la infancia que Kader jamás ha podido tener”.

Ahora, Hayal e Ilkim ya conocen la verdad sobre Kader y tendrán que decidir qué hacer con todo esto.

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