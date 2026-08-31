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Capítulo 637

Marta cede ante las amenazas de Gabriel por miedo a que despidan a Claudia: “Eres un cretino”

La hija de Damián se ha vuelto a enfrentar a su primo, que no ha dado su brazo a torcer y le ha dejado claro que es la máxima autoridad de la colonia.

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Marta se ha enfrentado a Gabriel después de enterarse de que ha tenido un trato despectivo con las dependientas de la tienda. El director le ha explicado a la hija de Damián que no dejará que las chicas escondan los perfumes de Brossard.

La joven ha reconocido su implicación en la idea de ocultar los perfumes franceses y de mantener sus intenciones: “No voy a permitir que arrincones los perfumes de mi familia”

Ante las insinuaciones de Marta, Gabriel la ha amenazado con llamar a Hugo Brossard para informarle sobre las decisiones que está tomando la De la Reina, pero ella no se ha dejado pisar.

La discusión ha comenzado a cansar a Gabriel y ha optado por amenazar a su prima con los puestos de trabajo de las dependientas, empezando por el de Claudia.

Ante esta implacable amenaza, Marta se ha marchado, decepcionada por dejar que el director vuelva a salirse con la suya: “Eres un cretino”, le ha recordado.

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