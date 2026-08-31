¡Volvemos a saber de Pelin! Seyran revela qué ha sido de ella después de todo este tiempo

El nombre de Pelin ha salido a relucir entre los Korhan cuando la familia intentaba encajar las piezas y dar con el responsable del secuestro de Duru y Hatice. Aunque al principio ha entrado en la lista de sospechosos por todo el historial que arrastra, Seyran ha querido dejar claro que ella no tiene nada que ver.

“Ahora se ve que es feliz, vive su vida y está contenta”, ha contado Seyran tras haber hablado personalmente con ella.

Seyran ha aclarado que la relación entre ellas se cerró de buenas maneras y que la rivalidad de antes es agua pasada. Para demostrar que Pelin ha pasado página de verdad, ha recordado la sorpresa que se llevó al ser madre: “Cuando nació Duru, hasta me mandó un mensaje para felicitarme”.

Después de todo lo que vivieron, Pelin terminó aceptando la historia de Ferit y Seyran y decidió seguir su camino. Ahora es feliz y está centrada en su nueva vida, lejos de aquel amor que durante tanto tiempo la hizo sufrir.

Así se despidió Pelin de Seyran y Ferit

Después de haber arriesgado su vida por él y de haber ayudado a Seyran contra los enemigos de los Korhan, decidió marcharse de Estambul para comenzar una nueva vida. Frente a la pareja que durante tanto tiempo intentó separar, reconoció que había comprendido que su destino ya no estaba junto a Ferit y les pidió perdón por todo lo ocurrido. Fue el adiós definitivo de un triángulo que durante tanto tiempo marcó sus vidas.

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