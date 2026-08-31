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Capítulo 637

Begoña, a punto de declararse a Andrés, ¡sin imaginar que Beatriz los está fotografiando!

La enfermera se ha derrumbado en los brazos de Andrés y le ha confesado el infierno que vive con Gabriel.

Begoña, a punto de declararse a Andrés, ¡sin imaginar que Beatriz los está fotografiando!

Begoña, a punto de declararse a Andrés, ¡sin imaginar que Beatriz los está fotografiando!

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Begoña y Juanito han esperado a Andrés en el parque, pero cuando ha llegado, el hijo de Damián le ha confesado a la enfermera el motivo real de querer verla.

Andrés se ha interesado por la situación matrimonial de la enfermera y por cómo se encuentra ella. Preocupado, le ha pedido que cuente con él, pero Begoña le ha explicado que ahora es más difícil para ella poder hacerlo.

Ante el interés de Andrés, la enfermera ha sido sincera: “No renunciaría ni a un solo segundo de los que pasé a tu lado”

El hijo de Damián tampoco ha ocultado sus sentimientos y el cariño que siente por ella, pero cuando Begoña iba a confesarle que todavía le quiere… ¡ha decidido no hacerlo!

Al ver a la enfermera tan afectada, Andrés la ha abrazado y en ese momento, Beatriz, que estaba espiándolos, ¡ha aprovechado para fotografiarlos!

La niñera, escondida detrás de un árbol, ha esperado el momento perfecto para capturar una comprometida estampa entre Begoña y Andrés. ¿Cuál será el próximo paso en su plan por destruir a la joven? ¿Llegarán estas fotografías a Gabriel?

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