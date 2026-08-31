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Capítulo 637

Bianca pone en jaque a Fina con una pregunta envenenada: “¿Quieres seguir teniendo la misma relación con Marta?”

La argentina no cesa sus intentos de manipulación y da un paso que pone en peligro la relación de Marta y Fina.

Bianca pone en jaque a Fina con una pregunta envenenada: “¿Quieres seguir teniendo la misma relación con Marta?”

Bianca pone en jaque a Fina con una pregunta envenenada: “¿Quieres seguir teniendo la misma relación con Marta?”

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Fina ha sido clara con Bianca, después de las acusaciones de Marta y de asegurar que la artista sigue enamorada de ella, ha querido desmentirlo. La fotógrafa le ha preguntado directamente a la argentina: “Marta se está equivocando, ¿verdad?”

La joven ha intentado exponer la posibilidad de que su pareja pueda estar en lo cierto y que Bianca siga interesada en ella, pero la argentina lo ha negado rápidamente.

Ante las dudas de la fotógrafa, Bianca ha aprovechado para cuestionar su relación con Marta, le ha recordado lo mucho que ha cambiado y lo diferente que son las cosas ahora.

Bianca le ha hecho una pregunta decisiva a la fotógrafa: “Fina, ¿vos querés seguir teniendo la misma relación con Marta de cuando eras solo una dependienta?”.

Esta pregunta ha dejado sin palabras a la fotógrafa. ¿Se planteará Fina su relación con la hija de Damián?, ¿conseguirá Bianca hacer que rompa la pareja?

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