Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El secreto | Capítulo 5

“¿Te gusta Serhat?” Ebru advierte a Zeynep de que su jefe podría estar acostándose con Sedef

La hermana menor de la florista está convencida de que el empresario y Sedef se han convertido en amantes.

“¿Te gusta Serhat?” Ebru advierte a Zeynep de que su jefe podría estar acostándose con Sedef

“¿Te gusta Serhat?” Ebru advierte a Zeynep de que su jefe podría estar acostándose con Sedef

Publicidad

Patri Bea
Patri Bea
Publicado:

Berrak le ha propuesto a Sedef que se acueste con Serhat. Cree que si su marido comete una infidelidad, podrá ponerse en su lugar y perdonarle el desliz por el que se quedó embarazada de Kader.

Sedef ha aceptado la propuesta y ha invitado a Serhat a su habitación del hotel. Ebru lo ha descubierto y ha querido llamar a su hermana para contárselo porque cree que está empezando a sentir algo por su jefe.

“Si te gusta, te voy a dar una malísima noticia y si no, te voy a contar un cotilleo muy fuerte”, le dice Ebru a su hermana. Aunque Zeynep no responde claramente a su pregunta, le pide que se lo cuente y la joven suelta la bomba.

Zeynep le hace ver a su hermana que le da igual lo que haga Serhat, pero también le dice que duda mucho que su jefe caiga en las redes de Sedet. ¿Estará sintiendo algo por el empresario?

El cruel chantaje de Berrak: obliga a Kader a volver con Tülay y Erkan si quiere que actúe como su madre

El cruel chantaje de Berrak: obliga a Kader a volver con Tülay y Erkan si quiere que actúe como su madre

Antena 3 » Series » El Secreto

Publicidad

Series

El cruel chantaje de Berrak: obliga a Kader a volver con Tülay y Erkan si quiere que actúe como su madre

El cruel chantaje de Berrak: obliga a Kader a volver con Tülay y Erkan si quiere que actúe como su madre

“¿Te gusta Serhat?” Ebru advierte a Zeynep de que su jefe podría estar acostándose con Sedef

“¿Te gusta Serhat?” Ebru advierte a Zeynep de que su jefe podría estar acostándose con Sedef

“Yo no quiero ser tu madre”: Berrak rompe el corazón de la pequeña Kader

“Yo no quiero ser tu madre”: Berrak rompe el corazón de la pequeña Kader

Berrak intenta quitarse la vida para evitar confesarle a Serhat quién es el padre de Kader: “Prefiero morir”
El secreto | Capítulo 5

Berrak intenta quitarse la vida para evitar confesarle a Serhat quién es el padre de Kader: “Prefiero morir”

Serhat pide el divorcio a Berrak tras despertar del coma: la reacción de ella lo dice todo
El secreto | Capítulo 5

Serhat pide el divorcio a Berrak tras despertar del coma: la reacción de ella lo dice todo

“Sal de mi vida para siempre”: Serhat se muestra implacable con Berrak
El secreto | Capítulo 5

“Sal de mi vida para siempre”: Serhat se muestra implacable con Berrak

El empresario no quiere volver a saber nada de su mujer después de descubrir su traición y sus mentiras.

Zeynep señala a Cihan delante de todos y lo acusa de maltratar a Azra: "Creo a mi hermano"
El secreto | Capítulo 5

Zeynep señala a Cihan delante de todos y lo acusa de maltratar a Azra: "Creo a mi hermano"

Zeynep se ha enfrentado a Cihan por la denuncia falsa que le puso a su hermano cuando intentó salvar a Azra.

Lucía encuentra la clave para el negocio: “Para ganar, a veces hay que arriesgar”

Lucía encuentra la clave para el negocio: “Para ganar, a veces hay que arriesgar”

Dolores se enfrenta a Tristán tras descubrir su beso con Lucía: “Quiero que te vayas”

Dolores se enfrenta a Tristán tras descubrir su beso con Lucía: “Quiero que te vayas”

En exclusiva: descubre la carta inédita de María a Manuel antes del estreno de la segunda temporada de Entre tierras

En exclusiva: descubre la carta inédita de María a Manuel antes del estreno de la segunda temporada de Entre tierras

Publicidad