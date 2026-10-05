“¿Te gusta Serhat?” Ebru advierte a Zeynep de que su jefe podría estar acostándose con Sedef

Berrak le ha propuesto a Sedef que se acueste con Serhat. Cree que si su marido comete una infidelidad, podrá ponerse en su lugar y perdonarle el desliz por el que se quedó embarazada de Kader.

Sedef ha aceptado la propuesta y ha invitado a Serhat a su habitación del hotel. Ebru lo ha descubierto y ha querido llamar a su hermana para contárselo porque cree que está empezando a sentir algo por su jefe.

“Si te gusta, te voy a dar una malísima noticia y si no, te voy a contar un cotilleo muy fuerte”, le dice Ebru a su hermana. Aunque Zeynep no responde claramente a su pregunta, le pide que se lo cuente y la joven suelta la bomba.

Zeynep le hace ver a su hermana que le da igual lo que haga Serhat, pero también le dice que duda mucho que su jefe caiga en las redes de Sedet. ¿Estará sintiendo algo por el empresario?