¿Es el profesor de Hayal el padre de Kader? La reacción de Serhat paraliza a todos

Lo que debía ser el día más importante para Hayal ha terminado convertido en un escándalo. La hija de Serhat ha subido al escenario después de semanas preparándose para una importante prueba de piano. Ante su profesor, sus familiares y el resto de los asistentes, la joven ha emocionado a todos con su interpretación.

Mientras tanto, entre el público, Zeynep y Kader han seguido la actuación sentada junto a Can. Todo ha transcurrido con normalidad hasta que Can, el hermano de Serhat, ha reparado en la pequeña y le ha preguntado cómo se llamaba. Al escuchar el nombre de Kader, se ha quedado de piedra.

En ese instante, Serhat ha recordado las palabras del tatuador que atendió a Berrak años atrás. El hombre le había contado que su mujer se hizo un tatuaje de dos pájaros acompañada por otro hombre y que ambos salieron de allí con el mismo dibujo grabado en la piel.

Todo ha cambiado cuando el profesor de Hayal ha levantado la mano para felicitar a su alumna. Serhat ha visto el tatuaje en su brazo y, convencido de que acababa de encontrar al verdadero padre de Kader, ha perdido el control.

Sin pensárselo dos veces, se ha lanzado sobre él y ha empezado a golpearlo delante de todos. El recital ha quedado interrumpido mientras familiares, invitados y profesores han intentado separarlos.

Así, el momento más especial de Hayal ha quedado arruinado por la reacción de su padre, incapaz de contener la rabia tras creer que por fin había descubierto al hombre que destruyó su matrimonio.

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