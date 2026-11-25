La pareja ha hablado de su futuro y del bebé que esperan, aunque Zerrin ha reconocido que todavía tiene miedo de que sus familias intenten quitárselo.

De hecho, la joven ha confesado que aún no sabe el sexo del bebé porque teme que Sadakat y Ecmel quieran arrebatárselo si es un niño. Pero Kaya ha conseguido sacarle una sonrisa al contarle que tiene la corazonada de que será una niña. ¡Y Zerrin piensa exactamente lo mismo!

Los dos han empezado a imaginar cómo será su hija. Kaya espera que se parezca a Zerrin, mientras que ella desea que tenga los ojos de su padre. Y entonces ha llegado uno de los momentos más bonitos: Kaya ha revelado que quiere llamarla Şimal.

El nombre, de origen árabe y utilizado en Turquía, significa norte. Kaya lo ha relacionado con la estrella polar, que sirve de guía incluso cuando estamos lejos. “Será la estrella que nos guíe a nosotros”, le ha explicado.

Justo ahí, el bebé se ha movido en el vientre de Zerrin y ambos han bromeado con que parece haber escuchado su nombre. Kaya, contando los días para conocerla, le ha dicho: “Daría mi vida por ti, cariño. Lo daría todo”.

Un momento lleno de ilusión para una pareja que, después de tantos obstáculos, solo desea poder formar su propia familia.