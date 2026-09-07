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El secreto | Capítulo 1

La convivencia entre Serhat y Zeynep empieza con un momento de lo más incómodo

La tensión entre Serhat y Zeynep crece desde el primer día de convivencia. Después de un encuentro tan inesperado como embarazoso, ambos protagonizan una discusión que deja claro que nada será fácil entre ellos.

La convivencia entre Serhat y Zeynep empieza con un momento de lo más incómodo

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La convivencia entre Serhat y Zeynep en la mansión Tecer no ha podido empezar de una forma más incómoda. La joven, convencida de que el baño estaba libre, ha aprovechado para ducharse sin imaginar que pertenecía al dormitorio de Serhat.

Cuando el empresario ha entrado en su habitación, ambos se han llevado un buen susto. Zeynep no ha tardado en recriminarle que hubiera entrado sin llamar, mientras él, sorprendido, le ha preguntado qué hacía utilizando precisamente su baño cuando la casa está llena de ellos.

Lejos de calmar los ánimos, la discusión ha ido subiendo de tono. Serhat le ha asegurado que no tenía el menor interés en verla y le ha pedido que esperara antes de salir para evitar que sus hijas pudieran encontrársela por el pasillo y sacar conclusiones equivocadas.

Cuando Serhat ha presumido de conocer perfectamente a sus hijas, ella le ha respondido con ironía: "Si ni siquiera conoces a tu mujer". Un comentario que ha dejado al empresario descolocado.

Aunque Zeynep se ha arrepentido inmediatamente de sus palabras y le ha pedido disculpas, el momento ha dejado claro que la convivencia entre ambos no será nada fácil.

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