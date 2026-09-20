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El secreto | Capítulo 3

El gran teatro de Cihan: compra un falso testimonio para engañar a Zeynep y a Serhat

Zeynep ha acompañado a Cihan hasta el hombre que podía conocer el secreto de Kader. Pero, cuando se ha apartado unos instantes, el empresario ha dejado al descubierto que toda la escena estaba preparada.

El gran teatro de Cihan: compra un falso testimonio para engañar a Zeynep y a Serhat

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Cihan ha llevado a Zeynep hasta el restaurante del hombre cuyo número figuraba en el móvil secreto de Berrak. Nada más verlo, se ha lanzado sobre él y le ha propinado una brutal paliza mientras le exigía que confesara qué relación tenía con la mujer y qué sabía sobre Kader.

El hombre ha negado ser el padre de la niña y ha asegurado que descubrió el secreto por casualidad, después de seguir a Berrak hasta una clínica. Además, ha reconocido que aprovechó aquella información para chantajearla cuando su negocio fracasó.

Las explicaciones han terminado convenciendo a Zeynep. Sin embargo, cuando la joven se ha alejado unos metros, todo ha dado un giro inesperado. El hombre se ha encarado con Cihan y le ha reprochado algo que no debía decir: "No acordamos esto. No dijiste nada de pegarme".

Así, ha quedado al descubierto que ambos habían preparado toda la escena. Lejos de negarlo, Cihan ha reconocido que improvisó la paliza para que todo pareciera mucho más creíble y así alejar cualquier sospecha sobre la verdadera identidad del padre de Kader.

Antes de marcharse, el hombre le ha preguntado: "¿Eras tú el amante de Berrak? ¿Por eso este numerito?". Cihan lo ha negado de inmediato y ha explicado el motivo: "No quiero que Serhat encuentre a ese malnacido. No quiero que se convierta en un asesino. Solo intento proteger a mi hermano".

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