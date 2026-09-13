El secreto | Capítulo 2
¿Qué oculta Azra? La esposa de Cihan se golpea para fingir un violento robo
La cuñada de Serhat ha aprovechado la parte trasera del gimnasio fingiendo un intento de robo de su bolso para evitar que Cihan se diera cuenta de que era falso.
Publicidad
Todavía conocemos muy poco sobre Azra, pero cada paso que da deja claro que vive atemorizada por Cihan y que oculta un importante secreto.
Después de comprar un bolso de lujo con el dinero de su marido, Azra ha encontrado la manera de conseguir dinero sin levantar sospechas. Ha vendido el bolso original a una mujer que, a cambio, le ha entregado una imitación prácticamente idéntica para que Cihan no notara el cambio.
Sin embargo, mantener el engaño no iba a ser tan sencillo. Durante una visita al gimnasio, Cihan la ha obligado a entrenar mientras no dejaba de criticar su físico, asegurando que tenía "michelines" y los brazos "flácidos". Cuando él se ha marchado un momento, Azra ha visto la oportunidad perfecta para deshacerse del bolso falso antes de que pudiera descubrirlo.
Tras comprobar con su entrenador que en la parte trasera del gimnasio no había cámaras de seguridad, ha escondido el bolso entre la basura. Después, para que todo pareciera un robo, se ha golpeado la cabeza con una piedra y ha destrozado su teléfono.
Por ahora, sigue siendo un misterio por qué Azra necesita dinero con tanta urgencia o qué intenta ocultar. Pero cada vez resulta más evidente que su matrimonio con Cihan está muy lejos de ser feliz.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad