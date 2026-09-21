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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz confirma a Begoña su embarazo

La enfermera sospecha que la joven podría estar embarazada y no parará hasta saber la verdad.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz confirma a Begoña que está embarazada

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz confirma a Begoña que está embarazada

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Julia Zapata López
Publicado:

En el próximo capítulo de Sueños de libertad

Tasio convencerá a Andrés de que Gabriel se habrá provocado su propia lesión, ya que el golpe tras el empujón no habrá sido tan fuerte. Mientras tanto, la ausencia de Tasio comenzará a provocar problemas en la fábrica, complicando todavía más la situación.

Por otro lado, Begoña sospechará que Antonia podría estar embarazada y la mujer terminará confirmándoselo. Además, le mentirá asegurándole que su novio se desentenderá del niño, pero Begoña le prometerá que no la dejará de lado.

Después, Gabriel se enfrentará a ella y le regañará por haberle contado a Begoña que está embarazada.

Mientras tanto, se publicará el compromiso de Andrés con Valentina y Gabriel, aprovechará la situación, para decirle a la joven que su contratación como secretaria a lo mejor no fue casualidad.

Fina se planteará la idea de presentar su dimisión en la fábrica ya que la situación con Marta cada vez es más incómoda, mientras Bianca seguirá moviendo ficha para acercarse a Fina.

¡Descúbrelo en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

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