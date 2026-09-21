Capítulo 652
“Dime que no me vas a dejar tirada”: Gabriel le promete a Beatriz una vida juntos en Madrid, pero ella desconfía
La joven solo desea una nueva vida junto a Gabriel y su futuro hijo; pero el empresario parece que tiene otros planes.
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El director de la fábrica le había propuesto a Beatriz que se marchase a un piso en Madrid para criar a su hijo, pero a ella no le ha parecido bien. Solo aceptará, si él se marcha con ella.
La discusión fue tan fuerte que Beatriz se fue muy disgustada. Ahora, Gabriel va a hablar con la niñera de su hijo para intentar tener un acercamiento con ella.
Le vuelve a decir que se marche a Madrid y que él se reunirá con ella en unos meses, pero que ahora necesita tiempo para echar de una vez a los De la Reina de la fábrica.
Beatriz acaba aceptando, pero le pide que le promete que no la va a dejar de lado. Gabriel el asegura que no va a defraudarla, pero Beatriz parece que no acaba de fiarse de su marido…
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