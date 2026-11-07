Una dolorosa muerte sacude a la familia Cervantes: el próximo jueves, nuevo capítulo de Entre tierras

María recibe un jarro de agua fría cuando la guardia civil confirma la muerte de Claudia. La joven se había echado atrás en el último momento de vender su parte de las tierras a Varela, y más tarde apareció tirada en medio del camino.

Para las autoridades, tiene pinta de ser un accidente, pero María está convencida de que hay algo más, y sus sospechas apuntan a Varela. Además, el albacea lee el testamento de Claudia: la joven dejó por escrito quién quería que se quedase con sus tierras.

¿Serán para Varela? ¿O la joven tenía un as bajo la manga? El próximo jueves, a las 23.00 horas, nuevo capítulo de Entre tierras en Antena 3. También disponible en atresplayer.