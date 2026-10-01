Capítulo 660
Digna planta cara a Bianca por Fina: “¿Sería capaz de retirarse para que ella pueda elegir libremente?”
La matriarca de los Merino mantiene una tensa conversación con la argentina.
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Bianca ha terminado con el retrato de Digna y le propone reunir a la familia para presentarlo y celebrarlo como se merece.
Digna también le confiesa que le gustaría que Marta también tuviese su propio retrato, pero que se lo encargaría a otra pintora ya que sabe el desencuentro que mantuvieron la argentina y su sobrina hace unos días.
La matriarca le dice a la argentina que Marta y Fina estaban muy bien como pareja hasta que ella llegó dando paso a una tensa conversación entre ambas.
Después, la matriarca le pregunta a Binca si sería capaz de retirarse para que Fina elija libremente, una pregunta que no le siente nada bien a la argentina.
“Ella ya elige libremente”, le dice Bianca para después asegurarle que en cuanto acabe la exposición, se marchará. ¿Cumplirá su promesa?
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