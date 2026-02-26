Antena3
El reflejo de Timur

Uras, el hombre que acabó cometiendo los mismos errores que su padre

El hijo de Bahar acabó echando a perder su matrimonio después de liarse con Maral, su compañera de trabajo en el hospital.

Uras ha cambiado mucho desde que lo conocimos al inicio de Renacer. El joven había estudiado medicina siguiendo los pasos de su padre y admiraba todo lo que había logrado Timur a lo largo de su carrera.

Al joven le costó trabajo hacerse a la idea de que su madre comenzase a trabajar en el hospital, pero también fue el primero en apoyarla cuando descubrió la infidelidad de su padre a ella con Rengin.

Su historia con Seren

Uras y Seren se pasaron mucho tiempo viéndose a escondidas de todos. El joven quería formalizar la relación, pero ella tenía muchos miedos que acabaron retrasando ese momento. Además, la relación de la residente con Bahar no era buena.

Uras no soportaba ver cómo Seren trataba a su madre y eso provocó más de una crisis entre ellos. Por suerte, con el paso del tiempo, la joven valoró el trabajo de Bahar y ambas acabaron haciendo muy buenas migas.

A pesar de las constantes piedras en el camino que puso en su relación su suegra Efsun y de haberse planteado si tener a los mellizos era una buena opción, Uras y Seren se casaron en una surrealista boda y apostaron por su futuro y por formar una familia juntos.

Seran en su boda con Uras en Renacer

La llegada de Maral

La llegada de Maral lo cambió todo. Después del fallecimiento de Timur en un accidente aéreo, Uras cambió radicalmente y se fue pareciendo cada vez más a él. Tanto, que empezó a actuar por impulsividad y sin pensar en las consecuencias.

Maral intentó seducirlo desde que llegó al hospital y, finalmente, acabó consiguiendo que cayese en sus redes. Uras se dejó llevar con ella, Seren y lo vio y, minutos después, tuvo un accidente que casi le cuesta la vida.

Seren no perdonó la traición de Uras y se divorció de él. Bahar la apoyó en todo momento y quiso que tanto ella como sus nietos siguiesen viviendo en su casa. El problema fue que Uras siguió viendo a Maral.

Con todo el mundo en contra y como una manera de revelarse, Uras se casó con Maral y se presentó con ella como su esposa en casa de Bahar, algo que dinamitó por completo la convivencia en la mansión.

Uras se instala en la mansión con Maral ya como su esposa: ¡Seren y Bahar, en shock!

Finalmente, el matrimonio de Uras y Maral no funcionó y el joven reconoció su error. Por suerte, Seren no le ha guardado rencor y ambos han decidido mantener una buena amistad por el bien de sus hijos. ¡Eso es lo importante!

