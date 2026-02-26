Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 507

Esteban está a punto de agredir a Miguel cuando Luz le defiende: “¿Se está riendo de mí?”

Esteban, el operario más problemático de la colonia, no se ha tomado nada bien no entender el diagnóstico de Miguel.

Esteban está a punto de agredir a Miguel cuando Luz le defiende: “¿se está riendo de mí?”

Publicidad

Marta García
Publicado:

Miguel le estaba tratando de contar a Esteban cuál era la causa de su malestar. Pero el operario no le ha entendido nada y ha empezado a enfadarse más y más.

Y es que el hijo de Salazar se estaba expresando de forma y muy técnica y eso es lo que ha terminado por enervar a uno de los operarios más violentos de la colonia.

“A mí no me insulta ni mi madre”, le ha espetado. Y cuando Miguel ha tratado de explicárselo de nuevo, Esteban la ha preguntado alterado, “¿me está tomando por tonto?”.

Justo en el momento en el que el operario ha amenazado al joven doctor llegando a cogerle por el cuello de la chaqueta, ha intervenido Luz. ¡Menos mal que estaba allí!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz conoce a Begoña, ¿le contará quién es en realidad?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz conoce a Begoña, ¿le contará quién es en realidad?

Capítulo 506 de Sueños de libertad; 25 de febrero: Marta y Cloe se enfrentan a Gabriel… ¡él también tiene cosas que ocultar!

Capítulo 506 de Sueños de libertad; 25 de febrero: Marta y Cloe se enfrentan a Gabriel… ¡él también tiene cosas que ocultar!

Beatriz le echa en cara a Gabriel que haya buscado el certificado de matrimonio entre sus cosas

Beatriz le echa en cara a Gabriel que haya buscado el certificado de matrimonio entre sus cosas

Tasio le propone a Paula un pacto: guardar las formas delante de todos y mantener una relación de confianza a solas
Capítulo 507

Tasio le propone a Paula un pacto: guardar las formas delante de todos y mantener una relación de confianza a solas

Clara Garrido
Entrevista

Clara Garrido vuelve como Claudia a Entre tierras: “Mantiene la esencia del personaje”

Esteban está a punto de agredir a Miguel cuando Luz le defiende: “¿se está riendo de mí?”
Capítulo 507

Esteban está a punto de agredir a Miguel cuando Luz le defiende: “¿Se está riendo de mí?”

Esteban, el operario más problemático de la colonia, no se ha tomado nada bien no entender el diagnóstico de Miguel.

Uras
El reflejo de Timur

Uras, el hombre que acabó cometiendo los mismos errores que su padre

El hijo de Bahar acabó echando a perder su matrimonio después de liarse con Maral, su compañera de trabajo en el hospital.

Gabriel amenaza a Marta y Cloe, pero ellas se defienden: “Tú también tienes cosas que ocultar”

Gabriel amenaza a Marta y Cloe, pero ellas se defienden: “Tú también tienes cosas que ocultar”

“Eres mi tesoro”: el regalo de bodas de la tía Hattuc que ha hecho llorar a Suna

“Eres mi tesoro”: el regalo de bodas de la tía Hattuc que ha hecho llorar a Suna

Esta noche en Perdiendo el juicio, Gabriel, en un apuro: “No sé cómo decírselo a Amanda”

Esta noche en Perdiendo el juicio, Gabriel, en un apuro: “No sé cómo decírselo a Amanda”

Publicidad