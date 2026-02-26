Esteban está a punto de agredir a Miguel cuando Luz le defiende: “¿se está riendo de mí?”

Miguel le estaba tratando de contar a Esteban cuál era la causa de su malestar. Pero el operario no le ha entendido nada y ha empezado a enfadarse más y más.

Y es que el hijo de Salazar se estaba expresando de forma y muy técnica y eso es lo que ha terminado por enervar a uno de los operarios más violentos de la colonia.

“A mí no me insulta ni mi madre”, le ha espetado. Y cuando Miguel ha tratado de explicárselo de nuevo, Esteban la ha preguntado alterado, “¿me está tomando por tonto?”.

Justo en el momento en el que el operario ha amenazado al joven doctor llegando a cogerle por el cuello de la chaqueta, ha intervenido Luz. ¡Menos mal que estaba allí!