Capítulo 506 de Sueños de libertad; 25 de febrero: Marta y Cloe se enfrentan a Gabriel… ¡él también tiene cosas que ocultar!

En el capítulo de Sueños de libertad de hoy…

Gabriel ha amenazado a Marta y Cloe con contar su secreto a Don Agustín, pero ellas se han defendido. “Tú también tienes cosas que ocultar”, le ha espetado Marta de la Reina al director. Así le ha recordado que su familia aún tiene las pruebas de la aventura que vivió con María y… ¡le podrían denunciar!

Además, Tasio le ha propuesto un pacto a Paula. El juego consiste en guardar las formas delante de todos y mantener una relación de confianza a solas.

Tasio está empeñado en qué todo vuelva a ser como antes. Y aunque la asistenta de la casa de los de la Reina se ha resistido en un principio (por la regañina que le dio Manuela), ha acabado aceptando.

En otro orden de cosas, Beatriz le ha echado en cara a Gabriel que haya buscado el certificado de matrimonio entre sus cosas. “Estoy dispuesto a darte todo lo que pidas a cambio de ese papel”, ha comentado Gabriel.

Y Beatriz… ¡le ha pedido más dinero! Si no sé lo da ella podría contarle toda la verdad a Begoña y hasta denunciarle. Desde luego que ahora Beatriz es quien controla la situación.

Por otro lado, Esteban, el operario más problemático de la colonia ha estado a punto de agredir a Miguel. Y justo entonces, ¡Luz ha intervenido! La situación ha sido surrealista y es que todo ha empezado porque el operario no estaba entendiendo su diagnóstico. Y claro, Luz le ha pedido al joven doctor que sea más cercano con los pacientes.

Nieves creía que Mabel venía a su casa para quedarse, pero… ¡la chica ha dicho que se vuelve a la colonia a dormir!

Por último, Don Damián no puede aceptar el dinero de Digna para La Industrial porque teme no poder devolvérselo.