Tasio le propone a Paula un pacto: guardar las formas delante de todos y mantener una relación de confianza a solas

Tasio le ha preguntado a Paula si sabe jugar al ajedrez. Ya además le ha pedido que le trate como antes. “No me gusta esto del señorito de la casa”, le ha comentado.

Pero Paula ha rechazado su propuesta. Y cuando Tasio ha insistido en mantener una relación de confianza, Paula le ha dejado caer distante, “puede que haya a gente a la que le moleste”. Y le ha confesado que Manuela, su jefa le dio un toque de atención por la relación tan cercana que guardaba con él.

Y antes de que se fuera, Tasio le ha propuesto un juego: “¿qué te parece si guardamos las formas delante de Manuela y el resto?”.

Paula ha acabado accediendo y le ha dicho para contentar a Tasio, “tal vez si me guarda el secreto pueda enseñarle algunos movimientos”. ¡Parece que el marido de Carmen va a salirse con la suya en cuanto a eso de aprender ajedrez! Pero... ¿Qué tan lejos llevarán su complicidad?