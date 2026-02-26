Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz conoce a Begoña, ¿le contará quién es en realidad?

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Beatriz conocerá a Begoña y a su hijo Juanito… ¿le desvelará su verdadera identidad?

“Dicen que soy frío y que utilizo términos que no comprenden”, comentará Miguel a su madre. Y es que después de que Esteban le amenazase el joven pensará más que nunca en dejar su puesto como sustituto de Luz en el dispensario.

Por otro lado, Don Agustín le dará un ultimátum a Digna: no le dará la comunión hasta que no resuelva su situación con Don Damián. Y es que ve con malos ojos que no estén casados todavía.

Además, Marta le contará a Don Damián que Gabriel sabe todo sobre la relación que mantiene con Cloe. Y aunque la De la Reina ha insistido en que no tiene pruebas, el patriarca le dirá preocupado “no hacen falta pruebas para desprestigiar a una persona”. La situación es crítica para las Marloe.

En otro orden de cosas, Gabriel intentará por todos los medios que le quiten la documentación a Beatriz. Y ella… ¡irá a ver a Begoña y su hijo Juanito! ¿le contará toda la verdad sobre la vida de Gabriel?