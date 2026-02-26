Antena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz conoce a Begoña, ¿le contará quién es en realidad?

La mujer de Gabriel conoce a Begoña y al pequeño Juanito… ¿será un encuentro casual o será parte de su venganza?

Marta García
En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Beatriz conocerá a Begoña y a su hijo Juanito… ¿le desvelará su verdadera identidad?

“Dicen que soy frío y que utilizo términos que no comprenden”, comentará Miguel a su madre. Y es que después de que Esteban le amenazase el joven pensará más que nunca en dejar su puesto como sustituto de Luz en el dispensario.

Por otro lado, Don Agustín le dará un ultimátum a Digna: no le dará la comunión hasta que no resuelva su situación con Don Damián. Y es que ve con malos ojos que no estén casados todavía.

Además, Marta le contará a Don Damián que Gabriel sabe todo sobre la relación que mantiene con Cloe. Y aunque la De la Reina ha insistido en que no tiene pruebas, el patriarca le dirá preocupado “no hacen falta pruebas para desprestigiar a una persona”. La situación es crítica para las Marloe.

En otro orden de cosas, Gabriel intentará por todos los medios que le quiten la documentación a Beatriz. Y ella… ¡irá a ver a Begoña y su hijo Juanito! ¿le contará toda la verdad sobre la vida de Gabriel?

Capítulo 506 de Sueños de libertad; 25 de febrero: Marta y Cloe se enfrentan a Gabriel… ¡él también tiene cosas que ocultar!

Beatriz le echa en cara a Gabriel que haya buscado el certificado de matrimonio entre sus cosas

Tasio le propone a Paula un pacto: guardar las formas delante de todos y mantener una relación de confianza a solas
Clara Garrido
Clara Garrido vuelve como Claudia a Entre tierras: “Mantiene la esencia del personaje”

Esteban está a punto de agredir a Miguel cuando Luz le defiende: “¿se está riendo de mí?”
Esteban, el operario más problemático de la colonia, no se ha tomado nada bien no entender el diagnóstico de Miguel.

El reflejo de Timur

Uras, el hombre que acabó cometiendo los mismos errores que su padre

El hijo de Bahar acabó echando a perder su matrimonio después de liarse con Maral, su compañera de trabajo en el hospital.

Gabriel amenaza a Marta y Cloe, pero ellas se defienden: “Tú también tienes cosas que ocultar”

“Eres mi tesoro”: el regalo de bodas de la tía Hattuc que ha hecho llorar a Suna

Esta noche en Perdiendo el juicio, Gabriel, en un apuro: “No sé cómo decírselo a Amanda”

