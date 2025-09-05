Antena 3 LogoAntena3
Momento tierno

Umay emociona a Bahar al apoyar su matrimonio con Evren: “Si eres feliz, yo soy feliz”

La médica se ha quedado sorprendida ante la madurez de su hija en un momento que les ha acercado aún más.

Umay emociona a Bahar al apoyar su matrimonio con Evren: "Si eres feliz, yo soy feliz"

Luiza Cauduro
Publicado:

Bahar se ha disculpado con Umay por no haberle contado del pedido de mano de Evren. “Aún no lo había procesado, estaba confusa”, le ha explicadp. Sabe que su hija no siempre ha apoyado su relación con el cirujano y estaba preparada para una charla tensa.

Sin embargo, Umay le ha sorprendido. Le ha confesado que prefería que su madre se hubiese quedado con Timur, pero respeta mucho su relación con Evren. “Ver cómo has vuelto a sonreír me hace feliz”.

Emocionada, Bahar le ha abrazado fuerte y agradecido por su apoyo. Ha sido un momento muy bonito entre madre e hija...hasta que Umay ha aprovechado para decirle: “Cuando estéis casados, ¿te has dado cuenta de que voy a vivir con Cem?

Bahar casi ha tenido un ataque del corazón. “¡No digas tonterías!”, ha reprochado mientras Umay intentaba contener la risa. Esa es una conversación para que la residente todavía no está preparada...

