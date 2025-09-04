Çağla, consternada al acordarse de donde conoció a Tura: “Es el demonio en persona”

Tras el encuentro con Rengin y Tura, Çağla no ha podido quitarse de la cabeza que conoce al director del hospital de algún lugar.

Unos días después, está con una paciente en su consulta que ha empezado a hablar de su exnovio: “Ese imbécil me ha destrozado la barbilla”. Es cuando algo irrumpe en la mente de Çağla.

“¿Hablas de Tura Okaner?”, ha preguntado la médica en shock. La mujer le pide que no diga su nombre, todavía sigue traumatizada. Çağla le explica que lo ha visto con una de sus amigas, al que la paciente le dice aterrada: “Tú has visto cómo me encontraba en nuestra primera consulta...qué Dios la asista”.

Çağla se ha quedado sin palabras. La paciente le ha relatado sobre cómo tardó en darse cuenta de quién era de verdad gracias a sus métodos de manipulación y seducción. “Si lo cuentas a tu amiga, no te creerás. Solo entenderá cuando le pase a ella”, le advierte.

La médica no sabe qué hacer. Es cierto que no comparte con Rengin la misma relación de amistad que tiene con Bahar, pero tampoco quiere verla sufrir en las manos de un agresor. ¿Se lo contará? Y si lo hace, ¿cómo reaccionará Rengin?