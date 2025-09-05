Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 387

Joaquín le planta cara a Don Pedro tras desenmascararlo y descubrir todas sus mentiras: "Es usted un miserable"

El hijo de Digna ha descubierto la verdadera cara de don Pedro y ha ido a pedirle explicaciones protagonizando una fuerte discusión.

Digna no dudó en desenmascarar a don Pedro ante Joaquín. Le contó todo lo que había hecho, que le boicoteó para que cayera como director y que ahora le ha hecho chantaje: si se marcha de casa, la denunciará ante la policía por abandono de hogar y la acusará de haber matado a Jesús.

Además, le confiesa que don Pedro está muy enfermo y que su enfermedad empeora por momentos.

Joaquín no duda en enfrentarse a él tras descubrir cómo es en realidad don Pedro. Le exige que deje de maltratar a su madre y que le devuelva la dirección de la empresa.

Sin embargo, don Pedro no piensa dar su brazo a torcer. Le humilla y le asegura que será Tasio quien ocupa el sillón del director cuando él ya no pueda seguir por su enfermedad.

Además, le aconseja que no vaya en contra de él porque él ya no tiene nada que perder. ¿Qué pasará ahora?, ¿Joaquín se quedará con los brazos cruzados o hará algo para impedir que don Pedro se salga con la suya?

