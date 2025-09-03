Antena 3 LogoAntena3
Renacer | 2 de septiembre

Bahar le confiesa a Evren que está embarazada en medio de sus planes de boda: la noticia que lo cambia todo

Lo que parecía un futuro lleno de calma y planes de boda ha dado un giro inesperado. Bahar ha sorprendido a Evren diciéndole que espera un hijo suyo.

Bahar le confiesa a Evren que está embarazada en medio de sus planes de boda: la noticia que lo cambia todo

Desirée Castillo
Publicado:

Bahar se ha hecho la prueba porque Yildirim le pidió una resonancia de control tras el accidente. Gracias a esto, ha descubierto que está embarazada.

Con el corazón en un puño, ha ido directa a la consulta de Evren para contárselo. No podía seguir guardando ese secreto, sobre todo ahora que tienen planes de boda.

“Estoy embarazada”, le ha dicho de golpe. Evren al principio ha creído que había entendido mal, pero cuando ella le ha mostrado los resultados, él se ha emocionado mucho. “¿Voy a ser padre? ¡No me lo creo!”, ha repetido varias veces, feliz como un niño.

Bahar, en cambio, está asustada. Recuerda cómo renunció a su vida y a sus sueños cuando fue madre joven, y teme volver a cometer los mismos errores ahora que por fin había empezado a recuperar su carrera y su independencia.

Pero Evren solo piensa en el futuro que tienen por delante. La ha abrazado, sin poder contener sus emociones, y le ha prometido que esta vez será diferente. “Es nuestro hijo, Bahar. Vamos a ser padres”, le ha dicho, lleno de ilusión.

Una noticia que lo cambia todo para los dos, justo en el momento en el que la vida parecía darles una nueva oportunidad. ¿Vendrá uno o dos? ¿Cómo se lo tomarán sus hijos y Timur?

