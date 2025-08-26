Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 25 de agosto

El compromiso más esperado: Evren sorprende a Bahar con una pedida de matrimonio de ensueño

En la azotea del hospital, con todos los ojos puestos en ellos, Bahar y Evren han protagonizado una pedida de mano de película que nadie olvidará.

El compromiso más esperado: Evren sorprende a Bahar con una pedida de matrimonio de ensueño

Publicidad

Después del accidente que casi le cuesta la vida a Bahar, Evren ha pensado que no está para seguir perdiendo el tiempo y quiere estar con el amor de su vida. Por eso, con la ayuda de Çağla, ha preparado una sorpresa muy especial en la azotea del hospital.

Allí, Bahar se ha encontrado con varios compañeros y personas importantes que la han acompañado en este tiempo. Uno a uno, le han dedicado palabras llenas de cariño, agradeciéndole por su esfuerzo, por su entrega como doctora y por la bondad que siempre ha demostrado. Bahar, emocionada, ha escuchado cómo todos reconocían lo valiosa que es, no solo en su trabajo, sino también en sus vidas.

En medio de ese momento tan especial, Evren ha dado un paso al frente. Se ha arrodillado y le ha confesado a Bahar que el universo estaba esperando otra gran decisión de ella. Después, le ha pedido matrimonio.

Bahar, tan sorprendida como emocionada, apenas ha podido reaccionar, sobre todo porque la pedida llega en un momento clave de su vida, tras haber sobrevivido al accidente y prometerse a sí misma que aprendería a valorarse.

Mientras todo esto sucedía, Ferdi le ha hecho una videollamada para que Timur pudiera verlo todo. El hombre, que sigue soñando con recuperar a Bahar, ha tenido que ver cómo ella vivía uno de los momentos más emotivos de su vida, dándole el ‘sí, quiero’ a Evren. Ahora ya es oficial. ¡Suenan campañas de boda entre Bahar y Evren!

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

El compromiso más esperado: Evren sorprende a Bahar con una pedida de matrimonio de ensueño

El compromiso más esperado: Evren sorprende a Bahar con una pedida de matrimonio de ensueño

La nueva etapa de Bahar tras el accidente: ya no se sacrifica por los demás y empieza a vivir para sí misma

La nueva etapa de Bahar tras el accidente: ya no se sacrifica por los demás y empieza a vivir para sí misma

Efsun da la gran sorpresa y salva a Bahar de ser echada del hospital con su testimonio

Efsun da la gran sorpresa y salva a Bahar de ser echada del hospital con su testimonio

Por fin la noticia que todos esperaban: ¡Uras y Seren se pueden llevar los bebés a casa!
Renacer | 25 de agosto

Por fin la noticia que todos esperaban: ¡Uras y Seren se pueden llevar los bebés a casa!

Nevra busca una tregua, pero Timur la rechaza y confiesa que solo piensa en recuperar a Bahar
Renacer 25 de agosto

Nevra busca una tregua, pero Timur la rechaza y confiesa que solo piensa en recuperar a Bahar

Alba Brunet y Marta Belmonte
Contenido exclusivo

Detrás de las cámaras de la última noche de Fina con Marta: "Ella sabe que es la última noche juntas"

La actriz vivió una última jornada muy emotiva, donde su personaje, Fina, se marchaba a Argentina sin despedirse de Marta, su gran amor.

Marta
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta removerá cielo y tierra para encontrar a Fina

Marta hablará con las chicas de a tienda sobre la marcha de Fina y se apoyará también en su hermano Andrés.

Luz

Capítulo 378 de Sueños de libertad; 25 de agosto: Fina desaparece mientras la tensión entre los trabajadores crece

Begoña le reprocha a Andrés su pasotismo ante la crisis sanitaria: “No estás haciendo todo lo que puedes”

Marta Pelayo

Marta, destrozada, le cuenta lo sucedido a Pelayo: “Se ha ido y necesito que vuelva”

Publicidad