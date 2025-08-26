El compromiso más esperado: Evren sorprende a Bahar con una pedida de matrimonio de ensueño

Después del accidente que casi le cuesta la vida a Bahar, Evren ha pensado que no está para seguir perdiendo el tiempo y quiere estar con el amor de su vida. Por eso, con la ayuda de Çağla, ha preparado una sorpresa muy especial en la azotea del hospital.

Allí, Bahar se ha encontrado con varios compañeros y personas importantes que la han acompañado en este tiempo. Uno a uno, le han dedicado palabras llenas de cariño, agradeciéndole por su esfuerzo, por su entrega como doctora y por la bondad que siempre ha demostrado. Bahar, emocionada, ha escuchado cómo todos reconocían lo valiosa que es, no solo en su trabajo, sino también en sus vidas.

En medio de ese momento tan especial, Evren ha dado un paso al frente. Se ha arrodillado y le ha confesado a Bahar que el universo estaba esperando otra gran decisión de ella. Después, le ha pedido matrimonio.

Bahar, tan sorprendida como emocionada, apenas ha podido reaccionar, sobre todo porque la pedida llega en un momento clave de su vida, tras haber sobrevivido al accidente y prometerse a sí misma que aprendería a valorarse.

Mientras todo esto sucedía, Ferdi le ha hecho una videollamada para que Timur pudiera verlo todo. El hombre, que sigue soñando con recuperar a Bahar, ha tenido que ver cómo ella vivía uno de los momentos más emotivos de su vida, dándole el ‘sí, quiero’ a Evren. Ahora ya es oficial. ¡Suenan campañas de boda entre Bahar y Evren!